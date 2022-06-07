2022/06/07 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عرمش_شوكت لم تعد اللوحة السياسية في العراق قادرة على استيعاب المبادرات والمُهل المبهمة.



من حيث فهم مضامينها الغبراء، و من التباس معالم ابعادها الزمنية المتكررة جزافاً.



في ظل زمن طاعن في التردي والانحطاط.



طاغياً على حياة البلد الذي تطحنه ازمة شاملة ساحقة قد وصلت مفاعيلها الى حافاتها الحرجة التي ينعدم فيها وجود الحيلة و الحل، حيث يغدو فيما بعد كل شيء رماداً بركانياً يزكم العقول قبل الانوف.



عليه قد غدا ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العملية السياسية العراقية.. امتلأت مبادرات وافرغ جوهرها. - علي عرمش شوكت) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العملية السياسية العراقية.. امتلأت مبادرات وافرغ جوهرها. - علي عرمش شوكت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).