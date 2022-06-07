البنك الدولي يحذر من مخاطر ارتفاع التضخم والركود الاقتصادي.. ويخفض توقعاته للنمو العالمي

2022/06/07 | 17:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر البنك الدولي من أن مخاطر الركود التضخمي آخذة في الارتفاع، وأن الركود بالنسبة للعديد من الدول سيكون "من الصعب تجنبه".

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