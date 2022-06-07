2022/06/07 | 18:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة من كبار الموظفين متهمين بتسريب الأسئلة، وفي الوقت نفسه حذر المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، متطرقاً للملف المالي في العراق مؤكداً ارتفاع احتياطيات البنك المركزي.

وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي في بغداد حضره مراسل وكالة خبر برس (واخ) إن “تسريب الاسئلة شيء معيب في بلد هو منبع الكلمة، وقد تم القبض على خمسة من كبار الموظفين متهمين بتسريبها والهدف كان خلق البلبلة”.



وأضاف بالحديث عن الوضع المالي “شهرياً، تذهب 5 مليار دولار لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيرها، وهناك 2 مليار دولار مصاريف تشغيلية والمجموع 7 مليارات دولار، وسنوياً 84 مليار دولار”.

وفي ملف ديون الغاز أوضح رئيس الوزراء إن “جميع ديون الغاز الإيراني من الحكومات السابقة، ولا توجد أي ديون بشأن الغاز الإيراني على الحكومة الحالية”، كاشفا كذلك عزم الحكومة على وضع حجر الأساس لـ 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية.

وبخصوص جلسة مجلس الوزراء اليوم أوضح الكاظمي إن “المجلس ناقش ملف الصحة من خلال استضافة وكيل الوزارة، وقدّم تقريراً عن الحمّى النزفية وجدري القردة، مضيفا أننا “ناقشنا أيضا نقص الطاقة الكهربائية، وقرر المجلس تزويد المحافظات بالوقود وأكدنا على تجهيز الكاز للمولدات الأهلية”.



وفي ملف الأمن الغذائي بيّن رئيس الوزراء أن “الحكومة أصدرت قبل 3 أشهر قرارات لضبط أسعار المواد الغذائية، مشدداً على أننا “نتابع السوق للمحافظة على الأسعار ونحذر المتلاعبين بها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“تسريب الأسئلة شيء معيب” الكاظمي.. يعلن القبض على كبار الموظفين بتهمة تسريب الأسئلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“تسريب الأسئلة شيء معيب” الكاظمي.. يعلن القبض على كبار الموظفين بتهمة تسريب الأسئلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).