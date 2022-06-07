2022/06/07 | 18:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ناقش عدد من القادة الأمنيين، اليوم الثلاثاء، الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود بالشكل المطلوب.

ظهرت المقالة تنسيق أمني مشترك لإنهاء حالات التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنسيق أمني مشترك لإنهاء حالات التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنسيق أمني مشترك لإنهاء حالات التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).