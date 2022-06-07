التخطيط تدعو سفراء دول مانحة لإعادة النظر بآليات عمل صندوق الاصلاح والتعافي

2022/06/07 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

دعا وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، الثلاثاء، سفراء عدد من الدول المانحة إلى اعادة النظر بآليات عمل صندوق الإصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق.

وجاء في بيان للوزارة، أن النجم "التقى سفراء المملكة المتحدة مارك براسيون ريتشاردسون، والسفير الكندي غريغوري غاليفان، وسفير مملكة السويد جوناس لوفين، بالاضافة الى ممثل بعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، والمستشار السياسي للسفارة الالمانية، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة اليات العمل الخاصة بصندوق الاصلاح والتعافي واعادة اعمار العراق".

وثمن الوزير، بحسب البيان، "مستوى الدعم الذي تقدمه الدول المانحة للعراق"، معربا عن "رغبة العراق، في استمرار التعاون المشترك لما فيه خدمة التنمية والاعمار ومواجهة الظروف والتحديات الصعبة الناتجة عن ازمة الغذاء العالمية".

ودعا النجم إلى "اعادة النظر باليات العمل الخاصة بالمشاريع الممولة من صندوق الاصلاح والتعافي، وبما ينسجم مع الواقع التنموي والاقتصادي في العراق"، مشددا على "اهمية المتابعة للمشاريع، والتنسيق الفعال بين الدول المانحة والوزارات والجهات العراقية، من خلال وزارة التخطيط، التي تتولى عملية المتابعة، والتنسيق، فضلا عن مهمتها في الموافقة على المشاريع، وادراجها ضمن جداول الموازنة، وفقا للفجوات التنموية في المحافظات".

من جانبهم، اعرب سفراء الدول المانحة والبنك الدولي، عن "تثمينهم لمستوى التعاون الذي تقدمه وزارة التخطيط، وسعيها الدؤوب من اجل ايجاد الحلول والمعالجات لاي مشكلة تواجه عمل صندوق الاصلاح والتعافي واعادة الاعمار"، مؤكدين "استعداد بلدانهم لتقديم المزيد من الدعم للعراق".

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