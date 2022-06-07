تنسيق أمني مشترك لإنهاء حالات التسلل والتهريب وضبط الحدود

2022/06/07 | 18:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / ناقش عدد من القادة الأمنيين، اليوم الثلاثاء، الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التسلل والتهريب والعمل على ضبط الحدود بالشكل المطلوب. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لايرث نيوز، أن “الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وقائد قوات حرس الحدود ووكيل وزارة الموارد المائية ومدراء الهندسة العسكرية في وزارة […]

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