متى تعامل البشر مع الدجاج؟.. دراسة تحدد ذلك

2022/06/07 | 18:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويعود الموطن الأصلي للدجاج إلى الغابات الاستوائية في جنوب شرق آسيا.

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