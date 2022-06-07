التنسيق الأمني بين اربع محافظات يطيح بـ 14 إرهابياً

2022/06/07 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن الاطاحة بـ14 متهم بالإرهاب بعد نجاح تنسيق امني بين 4 محافظات عراقية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "محافظة ديالى عمدت الى تطوير التنسيق الامني مع محافظات اقليم كردستان لتعقب مطلوبين اغلبهم بتهم الارهاب اختبئوا لسنوات في قرى وقصبات ومناطق نائية للإفلات من قبضة العدالة بعد ارتكابهم الكثير من الجرائم في المحافظة بعد 2006 و2014".

واضاف المصدر، ان "14 متهم اغلبهم بالإرهاب تمت الاطاحة بهم من خلال التنسيق المباشر مع محافظات اقليم كردستان الثلاثة تم نقل 10 منهم الى بعقوبة لغرضهم امام القضاء العراقي فيما سيتم نقل المتبقي في الايام المقبلة"، مؤكدا ان "التنسيق وتبادل المعلومات هو الاعلى قياسا بالسنوات الماضية".

واشار الى ان "هناك مساعي للتحقيق من مصير اكثر من 30 متهم اخر يشبته بانهم ربما موجودين في كردستان بعضهم متهم بالإرهاب".

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