الأولمبي العراقي يكتسح الأولمبي الكويتي ويتأهل الى ربع النهائي

2022/06/07 | 18:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تمكن منتخبنا الأولمبي من الفوز على نظيره الكويتي بنتيجة 3 – 1 ليتأهل بذلك الى ربع نهائي كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23 عاماً في أوزبكستان.

وافتتح تسجيل الاهداف أولاً المنتخب الكويتي عن طريق اللاعب يوسف الرشيدي في الدقيقة 13 من الشوط الاول، ليدرك منتخبنا الأولمبي التعادل في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب منتظر محمد، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني اضاف الليوث الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق اللاعب مؤمل عبد الرضا، وفي الدقيقة 82 سجل اللاعب محمد الباقر الهدف الثالث للوطني العراقي.

وجرت المباراة في ملعب ناساف في الساعة الرابعة عصراً ضمن منافسات المجموعة ((B لبطولة كأس آسيا المقامة حالياً في أوزبكستان.

وبهذه النتيجة رفع منتخبنا الأولمبي رصيده لخمس نقاط لينال المركز الاول، مؤقتاً، بانتظار نتيجة استراليا والاردن، اللذان يمتلكان كل منهم أربع نقاط.

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