2022/06/07 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر محافظ واسط، محمد المياحي، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات تخص امن المحافظة.وقال المياحي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “عقدنا الاجتماع الدوري للجنة الامنية العليا في المحافظة، ونثمن عالياً الجهود الكبيرة للاجهزة الأمنية البطلة في محافظتنا لما تبذله من أجل الاستقرار الامني في واسط بدعم واسناد من العشائر الواسطية الاصيلة وأهالي […]

ظهرت المقالة محافظ واسط يصدر عدة توجيهات امنية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط يصدر عدة توجيهات امنية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط يصدر عدة توجيهات امنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).