"إخوان غوبتا" ينتظرون تسليمهم إلى جنوب إفريقيا بعد سنوات من اللجوء في الإمارات

2022/06/07 | 18:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راجيش وأتول غوبتا، اللذان يُعتقد على نطاق واسع أنهما يعيشان في الإمارات العربية المتحدة بعد استقالة رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما في عام 2018، ينتظران حاليًا التسليم بعد أن ألقت شرطة دبي القبض عليه في 2 يونيو/ حزيران.

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