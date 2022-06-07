من هي نوبور شارما الشخصية الاستفزازية التي أثارت غضب العالم الإسلامي؟

2022/06/07 | 18:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار تصريح نوبور شارما الناطقة باسم الحزب القومي الهندوسي الحاكم في الهند عن النبي محمد موجة شجب عارمة في العالم الإسلامي وعاصفة دبلوماسية، إلا أن استفزازات شارما ليست بجديدة.وتشارك شارما البالغة 37 عاما بانتظام في نقاشات تلفزيونية مدافعة بحماسة عن برنامج رئيس الوزراء ناراندرا مودي.واتسع نفوذها مع بروز حزب “بهاراتيا جاناتا” […]

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