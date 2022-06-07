“يبلغ من العمر 64 عاما”.. القبض على مبتز ساوم شخص بنشر صور عائلته

2022/06/07 | 19:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة نجدة محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على مبتز الكتروني يبلغ من العمر 64 عاما ساوم شخص بنشر صور عائلته.

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القبض على مبتز ساوم شخص بنشر صور عائلته أولاً على ايرث نيوز.

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