2022/06/07 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية أن مجموعة من الأخصائيين النفسين والأطباء والمحامين يعملون مع أقارب البحارة الروس الذين كانوا على متن سفينة "موسكفا" التي أغرقت، بهدف منعهم من تسريب أي معلومات تخص القتلى والمفقودين من ركاب السفينة، وفقا لما نقله موقع "ياهو" عن موقع "Mediazona".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصمت بالأمر.. تقرير يكشف الضغوط على عائلات ضحايا "موسكفا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصمت بالأمر.. تقرير يكشف الضغوط على عائلات ضحايا "موسكفا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).