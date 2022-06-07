أزمة الإساءة إلى النبي محمد.. كل ما قد تود معرفته عن التصريحات وردود الفعل

2022/06/07 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت أكثر من 10 دولة إسلامية عن غضبها من التعليقات المثيرة للجدل التي أدلى بها ممثلان من الحزب القومي الهندوسي الذي يقوده رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ضد النبي محمد.

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