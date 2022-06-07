النوعية لا الكمية.. استراتيجية العراق للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

2022/06/07 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن مشاركة العراق بدورة ألعاب التضامن الاسلامي، ستكون نوعية لا كمية.وذكرت اللجنة في بيان أن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، بحث اليوم حيثيات المشاركة بدورة ألعاب التضامن الاسلامي”.وبين أن “ذلك جاء خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الأستاذ رعد حمودي رئيس […]

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استراتيجية العراق للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الاسلامي أولاً على ايرث نيوز.

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