2022/06/07 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يزعم عالم حفريات بارز أن أزمة المناخ الراهنة قد تؤدي إلى تقليص حجم البشر، لافتا إلى أن الثدييات ‏ذات الأطر الأصغر هي أكثر قدرة على التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية.‏ واقترح عالم الحفريات في جامعة إدنبرة، البروفيسور ستيف بروسات، أن الطريقة التي استجابت بها الثدييات الأخرى سابقا لفترات تغير المناخ يمكن أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة المناخ قد تؤدي إلى تقليص حجم البشر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة المناخ قد تؤدي إلى تقليص حجم البشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).