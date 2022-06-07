حاولوا اجتياز الشريط الحدودي.. القبض على 31 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية

2022/06/07 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة، اليوم الثلاثاء، القبض على 31 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية.وذكرت القيادة في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “آستكمالاً للإنجازات الامنية المميزة التي يبذلها لواء حرس حدود العاشر, تمكنت قوة من الفوج الاول مسنودة بالجهد الاستخباري من القاء القبض على مجموعة مكونة من(31) شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية حاولوا […]

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القبض على 31 شخصاً يحملون الجنسية الباكستانية أولاً على ايرث نيوز.

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