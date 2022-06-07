مراجعة الدعم و

2022/06/07 | 19:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط الحكومة التونسية لمراجعة دعم المواد الأساسية، الذي يثقل كاهل الموازنة العامة لبلد يمر بأزمة سياسية ومالية، على ما أفاد وزراء، الثلاثاء.

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