2022/06/07 | 19:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء ‏ومايصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانا جديدا حول استهدافه من قبل إعلاميين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس القضاء الأعلى يصدر بيانا جديدا حول استهدافه من قبل إعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).