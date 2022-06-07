مفاجأة.. هل يعود مبابي للتواصل مع ريال مدريد؟

2022/06/07 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقالت تقارير إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني تنتظر أن يعدل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن قراره برفض الانضمام إلى "الملكي" خلال فترة قصيرة.وكان مبابي رفض الانتقال إلى ريال مدريد في صيف 2022، رغم أن كل العوامل كانت تؤكد انتقاله لكبير العاصمة الإسبانية، حيث قام نجم منتخب فرنسا بتوقيع عقد جديد يمتد حتى عام 2025 مع باريس سان جيرمان، يحمل امتيازات مالية منقطعة النظير لم يكن "الملكي" ليقدمها له.لكن مبابي طالما أكد أن ريال مدريد يبقى هو حلم الطفولة بالنسبة إليه، والدليل على ذلك مجموعة الصور التي كان يضعها في حجرته لنجوم الفريق خاصة البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل هداف في تاريخ الميرينجي، وحديثه أن أيقونتي الريال زين الدين زيدان والدون هما المثل الأعلى كروياً بالنسبة له.وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها إلى أن مبابي سيتصل خلال وقت قصير بإدارة النادي الملكي لفتح باب الانتقال إلى مدريد من جديد.بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة ريال مدريد بحسب التقرير لم تقطع العلاقة نهائياً مع كيليان، لكن هناك حالة من التجاهل لما قد يحدث للدولي الفرنسي مستقبلا.

وفي سياق متصل، فإن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان عن أن مبابي هو الأفضل في العالم حاليا لم ترق لزميليه الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا، وهما نجمان لهما ما لهما من الأثر والإمكانيات والقيمة الفنية والسوقية والجماهيرية.ويؤمن ميسي ونيمار بأن دورهما سيصبح ثانوياً في باريس سان جيرمان بعد العقد الجديد لمبابي، سواء من الناحية المالية أو الرياضية أو حتى القيادية، وهو ما لن يرضيهما، ما قد يؤثر على غرفة خلع الملابس الباريسية بالسلب.

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