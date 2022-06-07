محافظ الديوانية: 300 مشروع حيوي متلكئ في المحافظة منذ عام 2019

2022/06/07 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أحصت محافظة الديوانية ، الثلاثاء، عدد المشاريع المتوقفة والمتلكئة في المحافظة منذ عام 2019 ، مشيرة الى ان اغلب المشاريع المتوقفة استراتيجية ومهمة.

وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في تصريح لـ (بغداد اليوم) انه "ومنذ عام 2019 هنالك مايقارب من 300 مشروع متوقف ومتلكئ العمل به".

واضاف الشعلان ان " هذه المشاريع تتضمن 12 مشروعاً وزاريا والمتبقي هي ضمن خطة تنمية الاقاليم ".

وتابع "التواصل مع الحكومة الاتحادية نجح في اقناعها بصرف مبالغ وتحريك مشاريع حيوية مثل مجاري الديوانية الكبير المتوقف العمل به منذ سنوات ومشروع المستشفى الاسترالي ايضا الذي تحتاجه المحافظة كثيرا ، وسيتم انجاز العمل بهذه المشاريع خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف حسب وعود الوزارات".

ويعاني أكثر من 6 الاف مشروع متوقف من الاندثار بسبب الحاجة إلى اموال تقدر بميزانية عام كامل والبالغة 130 تريليون دينار، وسط عمل الحكومة على ايجاد مخرج لاحتواء هذه المشاريع بعد خطط، واحدة منها استئناف العمل بالمشاريع التي وصلت لنسب انجاز متقدمة.

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