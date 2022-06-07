أول تعليق لمدرب المنتخب الأولمبي بغد التغلب على الكويت

2022/06/07 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعربَ المديرُ الفني للمنتخبِ الأولمبيّ، ميروسلاف سوكوب، عن سعادته لتحقيقِ الفوز على الكويت وتجاوز دوري المجموعات.وقالَ سوكوب: المنتخبُ الكويتي لم يكن في المتناولِ مطلقاً، خصوصاً بعد أن افتتحَ التسجيلَ وتحصلَ على ركلةِ جزاءٍ كادت أن تصعب المباراةَ أكثر.وأكدَ: اللاعبون كانوا على قدرِ المسؤولية وتجاوزوا جميعَ تقلُبات المباراة ليعودوا إلى المواجهةِ لحسم اللقاءِ بنتيجةٍ مُريحة.لافتاً إلى: إن النتيجة كانت ممكنَ أن تتسع بشكلٍ أكثر لو تم استثمارُ الفرص التي أتيحت لنا على امتدادِ الشوطين.وأضاف: أودُ أن أشكرَ اللاعبين الذين قاتلوا طيلة أيام منافساتِ المجموعة، وشخصياً راضٍ على ما قدموهُ وأنا مؤمنٌ بأنهم قادرون على تقديمِ الأفضل مستقبلاً.وبيّن: نفكرُ دائماً بكيفيةِ تحسين أداءِ المنتخب الأولمبي، لذا فأيُ منتخبٍ سيكون منافساً في الجولةِ المقبلة سنلاقيه بقوةٍ إيماناً بحظوظنا في الاستمرارِ بالمنافسةِ لأبعد نقطة في البطولة.واختتمَ المدير الفني للمنتخبِ الأولمبي سوكوب حديثه قائلاً: فرصةٌ ايجابيةٌ أن يخوض منتخبُ أوزبكستان المنافس المقبل المباراةَ في مدينة قرشي، حيث سنشاهدُ مواجهتهم اليوم أمام إيران إضافةً إلى الاطلاع على مبارياتهم السابقة لتحديدِ ايجابياتهم وسلبياتهم.

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