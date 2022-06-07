2022/06/07 | 19:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادث سير جنوب الناصرية يخلف سبعة جرحى اغلبهم طالبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/07 | 19:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حادث سير جنوب الناصرية يخلف سبعة جرحى اغلبهم طالبات ) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حادث سير جنوب الناصرية يخلف سبعة جرحى اغلبهم طالبات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).