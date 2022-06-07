إدراج منزل فنان سعودي ضمن عقارات العشوائيات المقرر إزالتها في جدة

2022/06/07 | 20:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرجت السلطات السعودية منزل فنان سعودي راحل ضمن العقارات العشوائية، التي تعتزم إزلتها في مدينة جدة.

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