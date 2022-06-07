تمرّد المضطهَدين [ في إيران ] و الأسباب العميقة للإرتفاع الجنوني في أسعار الخبز - شادي الشماوي

2022/06/07 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي جريدة " الثورة " عدد 754 ، 6 جوان 2022www.revcom.us( منقول : إفتتاحية " آتاش " / الشعلة عدد 127 / جوان 2022 ، مجلّة الحزب الشيوعي الإيراني ، الماركسي – اللينينيّ ) ).cpimlml.org – الماويّ (لم يكن أمام جمهوريّة إيران الإسلاميّة (IRI) من خيار سوى قمع تمرّد فقراء المدن في ماي 2022 لأنّه ليس بمقدورها توفير حتّى الخبز للناس ! إلاّ أنّ المتمرّدين لم يطالبوا بالخبز و إنّما صرخوا ......





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