عاش تمرّد الجماهير المضطهَدَة في إيران – رسالة تضامن من الحركة الشيوعيّة الجديدة في أفغانستان إلى تمرّد الجماهير المضطَهَدَة في إيران - شادي الشماوي

2022/06/07 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي عاش تمرّد الجماهير المضطهَدَة في إيران – رسالة تضامن من الحركة الشيوعيّة الجديدة في أفغانستان إلى تمرّد الجماهير المضطَهَدَة في إيرانجريدة " الثورة " عدد 754 ، 6 جوان 2022 www.revcom.usترسل الحركة الشيوعيّة الجديدة في أفغانستان تحيّاتها الحارة و دعمها لتمرّد الجماهير المفقّرةالمسحوقين في إيران ضد 43 سنة من الوحشيّة و الميز العنصري لذ الناهضة ضد القمع و الميز العنصريّ لجمهوريّة إيرا ......





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