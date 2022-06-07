على ضوء القروض الحكومية بيركنز يعود بحلة عراقية - فرحان قاسم

2022/06/07 | 20:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فرحان_قاسم بعد عزلة دامت حوالي قرن ونصف استندت على مبدا عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ، انتقلت الولايات المتحدة الامريكية بعد الحرب العالمية الأولى في سياستها الخارجية الى مبدا " الالتزام " بنشر " القيم ونمط الحياة الامريكية " حول العالم من خلال منظومة مفاهيم جديدة مثل " نشر الديمقراطية " و " التجارة الحرة " و" القانون الدولي " وستراتيجية " الردع والاحتواء " وسياسة " الهجوم الوقائي " و ترسيخ مفهوم " هندسة ......





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