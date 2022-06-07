2022/06/07 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: m3jZJS1ywSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما حكم استخدام العطور التي تحتوى على كحول عالية؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما حكم استخدام العطور التي تحتوى على كحول عالية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).