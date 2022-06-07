زيارة هوكستين إلى بيروت.. لا نفي أميركيا أو تأكيد

2022/06/07 | 20:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تشأ الخارجية الأميركية، الثلاثاء، نفي أو تأكيد ما أعلنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بأن الموفد الأميركي الخاص آموس هوكستين سيزور بيروت يوم الأحد أو الاثنين المقبلين لبحث مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

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