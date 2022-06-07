الكاظمي يصدر توجيهات جديدة للحد من الحرائق

2022/06/07 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيهات بتطبيق معايير السلامة والأمان في المرافق العامة، فيما أشارت إلى أن المخالفين سيحالون للمحاكم الجزائية.

وقال المتحدث باسم الامانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان في المرافق العامة"، مبينا أن "التوجيه تضمن اتخاذ مديرية الدفاع المدني الإجراءات الملائمة في الوزارات والجهات الحكومية والمنشآت كافة في مختلف القطاعات، لدرء الحرائق وتطبيق معايير السلامة والأمان".

وأضاف، أن "التوجيه ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بتأمين متطلبات الدفاع المدني وتنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني العامة"، لافتا الى أن "الجهات ذات العلاقة ستحال إلى المحاكم الجزائية، استناداً إلى قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)، في حال عدم تنفيذ ملحوظات فرق الدفاع المدني".

وتابع أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستأخذ على عاتقها، متابعة تنفيذ التوجيه مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات ذات العلاقة".

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