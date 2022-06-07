أمانة مجلس الوزراء: توجه لإحالة مشاريع جديدة ضمن الاتفاقية الصينية

2022/06/07 | 20:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الثلاثاء، عن إحالة مشاريع استراتيجية جديدة ضمن الاتفاقية الصينية من بينها بناء مجمعات سكنية، فيما حددت نسبة الانجاز في طريق (الدورة- يوسفية).

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "اجتماعات اللجنة العليا لتفعيل الاتفاقية الصينية مستمرة ودورية، حيث وجهت في اخر اجتماع لها بإحالة المشاريع الاخرى الجديدة باستثناء مطار الناصرية والمدارس للاتفاقية"، مبينا أن "وزارة التخطيط باشرت بالاعداد لمشاريع استراتيجية منها الطرق والجسور والمجمعات السكنية ومشاريع الطاقة والصحية، بالاضافة الى مشاريع البنى التحتية للمجاري وتحلية المياه".

وأضاف مجيد في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "التخطيط تعمل في الوقت الحالي على ادراج تلك المشاريع تباعا ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".

وحول مشروع طريق (الدورة- يوسفية)، أكد مجيد أن "نسبة الانجاز في مشروع طريق (الدورة – يوسفية) تجاوزت 73%"، مبينا أن "المشروع نفذ من قبل ثلاث شركات هي حمورابي واشور والصيفي ضمن وتيرة عالية تتابعها الأمانة العامة".

وتابع أن "مشكلة نقص الاسفلت طرحت خلال الاجتماع الاخير للأمين العام بالكوادر حيث تم التوجيه لوزارة النفط بتسهيل تجهيز الاسفلت للمشروع كونه استثنائيا وحيويا ويساهم في فك الاختناقات المرورية في بغداد".

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