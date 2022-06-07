حقوق الانسان: الاحتلال الاسرائيلي والتمييز سببان رئيسيان للعنف في فلسطين

2022/06/07 | 20:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة ، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببين الرئيسيين لدوامات العنف والاحتجاجات الغاضبة التي لا نهاية لها في الاراضي المحتلة .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه […]

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