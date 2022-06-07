"تمريره لا يعني تطبيقه".. الفتح: الإصرار على الأمن الغذائي يثير الكثير من علامات الاستفهام والشبهات- عاجل

2022/06/07 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، اليوم الثلاثاء، أن تمرير قانون الامن الغذائي من قبل البرلمان لا يعني تطبيقه، فيما ابدى استغرابه من الاستمرار في خرق الدستور.

وقال الصالحي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اصرار بعض الأطراف السياسية على تمرير قانون الامن الغذائي امر مستغرب رغم ان هذا القانون مخالفا للدستور ولصلاحيات البرلمان، وهذا الإصرار يثير الكثير من علامات الاستفهام والشبهات".

وبين أن "تمرير البرلمان العراقي، لقانون الامن الغذائي خلال جلسة يوم غد الأربعاء، لا يعني تطبيق القانون".

وأكد أنه " سيتم الطعن في شريعة تمرير القانون امام المحكمة الاتحادية العليا وهي صاحبة القول الفاصل في دستوريته".

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