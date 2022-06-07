حدد موقفه من الخلافات بين الإطار والتيار.. الاتحاد يكشف سبب زيارة طالباني الى بغداد

2022/06/07 | 20:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء، استمرار تحالفه مع الشراكة مع الإطار التنسيقي.

وقال آلي في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "زيارة رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني إلى بغداد واجتماعه مع قادة الإطار، تأتي للتأكيد على الشراكة القوية معهم، وأن التقارب الكردي الأخير لايستهدف أحد".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان دائما وأبدا مع الحوار والمفاوضات ونحن مع توحيد البيت الشيعي، ولسنا مع طرف ضد طرف آخر إطلاقا، ونريد إنهاء الخلاف بين الإطار والتيار، وتشكيل حكومة توافقية".

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