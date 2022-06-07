2022/06/07 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استعدادا لانطلاق أولى القوافل..هيئة الحج تنهي استحضاراتها لتفويج حجاج البر أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة انهاء استحضاراتها لتفويج الحجاج العراقيين برا.وذكرت الهيئة، في بيان لها، اليوم، ان” الهيئة استنفرت كوادرها ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج برا من المحافظات كافة الى الديار المقدسة، وهيأت جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج”.وأشارت الى” […]

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