2022/06/07 | 21:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

رأت لجنة الكهرباء والطاقة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة النفط غير متعاونة مع وزارة الكهرباء بشأن توفير الوقود، مشيرة إلى أن الأخيرة تشكو التمويل المالي.

وقال نائب رئيس اللجنة، داخل راضي، لوكالة خبر برس (واخ)، أن “لجنة الطاقة النيابية عقدت اجتماعاً مع المكلف بادارة وزارة الكهرباء، عادل كريم، بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، لمناقشة أسباب تردي الطاقة الكهربائية وحاجة الوزارة إلى الأموال لتسديد مستحقات الغاز الايراني”.

وأضاف، أن “وزارة الكهرباء تعاني مشكلة تمويل المتعلق، اما عن طريق قانون الأمن الغذائي، أو اللجوء إلى الإقتراض من وزارة المالية، لتسديد مستحقات الغاز الايراني”، موضحاً أن “وزارة الكهرباء تحتاج إلى الأموال تسديد مستحقات الغاز عن أعوام 2020 و2021 و2022”.

ولفت راضي إلى أن “الوزارة تعاني أيضا مشاكل فنية على مستوى الإنتاج والتوليد والنقل والتوزيع، وأنها تحتاج إلى محولات ومواد أخرى”، مشيراً الى أن “وزارة الكهرباء مستعدة ان يصل إنتاجها إلى 22 الف ميغا واط اذا توفرت الأموال الكافية”.

واكد نائب رئيس اللجنة، أن “هناك خلافاً بين وزارة الكهرباء والنفط من حيث تجهيز الوقود”، مبيناً ان “النفط غير متعاونه لأسباب غير معروفة“.

واليوم الثلاثاء أكدت وزارة الكهرباء، زيادة إطلاقات الغاز المورد من إيران بمقدار 5 ملايين متر مكعب يومياً، مشيرة الى أن الزيادة أدت إلى تحسن في ساعات التجهيز.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألفا، ما يؤدي إلى انقطاع متكرر للتيار وسط احتجاج من السكان.

ويجري العراق مباحثات مع دول عربية وتركيا لاستيراد الكهرباء منها، بعد أن كان يعتمد على إيران وحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاوات، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الكهرباء والطاقة تبين تردي تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية.. وهذه هي الأسباب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الكهرباء والطاقة تبين تردي تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية.. وهذه هي الأسباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).