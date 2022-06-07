توب 5: ما قاله البيت الأبيض عن زيارة بايدن إلى السعودية.. والبنك الدولي يطلق تحذيرًا

2022/06/07 | 21:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تعليق البيت الأبيض على زيارة بايدن المرتقبة إلى السعودية، واستعداد قوات "سوريا الديمقراطية" للتنسيق مع دمشق لصد أي هجوم تركي، وقرار أمريكي برفع السرية عن المعلومات بشأن تحضير روسيا لغزو أوكرانيا، وما يعنيه تحذير البنك الدولي الجديد من مخاطر ارتفاع الركود التضخمي، وصولا إلى أبرز ما كشفته آبل عن في مؤتمرها السنوي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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