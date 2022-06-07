2022/06/07 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة المشمولين إلى مراجعة دائرة المحاربين في الدفاع إقرار الحقوق التقاعدية لأسرى حربي الخليج الأولى والثانية بغداد – الزمان أصبح بمستطاع أسرى حربي الخليج الاولى (مع ايران)، والثانية (مع الكويت) الحصول على الحقوق التقاعدية، واطلعت (الزمان) على وثيقة أمر ديواني من وزارة الدفاع ، بشمول أسرى الحربين بالحقوق التقاعدية ، فيما قال مصدر لـ(الزمان) أمس […]

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