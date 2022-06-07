2022/06/07 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد وطهران تتفقان على تسهيل دخول ألفي زائر يومياً طهران – رزاق نامقي وقع وزير الداخل?ية عثمان الغانمي الذي يزور طهران حاليا ،مع نظيره الايراني أحمد وحيدي ،اتفاقا بشأن مكافحة تهريب المخدرات وإلغاء تأشيرات الدخول بشكل تدريجي بين البلدين .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الغانمي وقع على هامش زيارته الى طهران ولقائه نظيره الايراني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد وطهران تتفقان على تسهيل دخول ألفي زائر يومياً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد وطهران تتفقان على تسهيل دخول ألفي زائر يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).