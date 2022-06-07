2022/06/07 | 21:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إخلاء البرلمان تحسّباً لإقتحامه من أصحاب العقود في الكهرباء التجاذبات تصعّب تمرير مشروع الأمن الغذائي بغداد – قصي منذر من المقرر ، ان يعقد مجلس النواب اليوم الاربعاء ،جلسته لمناقشة قانون الامن الغذائي الذي اعدته وزارة المالية بالتعاون مع اللجنة المالية النيابية ،والذي اثار سجالاً واسعاً، بعد تفسيير المحكمة الاتحادية العليا لصلاحيات حكومة تصريف الاعمال […]

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