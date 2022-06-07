العراق يسجل ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات كورونا

2022/06/07 | 21:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، اليوم

الثلاثاء، ارتفاعاً ملحوظاً بإصابات

فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في

عموم البلاد.

وأظهر الموقف الوبائي الذي تنشره

وكالة نون الخبرية في ادناه، ان

مختبرات الوزارة

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