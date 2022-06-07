هيئة الحج تنهي استحضاراتها لتفويج أولى قوافل الحجاج براً

2022/06/07 | 21:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، انهاء استحضاراتها لتفويج أولى قوافل الحجاج براً.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن كوادرنا استنفرت ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج برا من المحافظات كافة الى الديار المقدسة"، مبينة أنه "تم تهيئة جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج".وأشارت إلى "وضع اللافتات الدلالية والارشادية على طول طريق الحج البري"، مؤكدة "جهوزية منفذ عرعر الحدودي لاستقبال الحجاج، بجميع بناياته التي تشمل اقسام (ختم الجوازات - دور الاستراحة - المصلى) وغيرها، من أجل ضمان راحة الحاج الكريم وسهولة دخوله لاراضي المملكة العربية السعودية".

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