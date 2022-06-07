هيئة الحج والعمرة تضع الخطة الكفيلة لإنجاح نقل الحجاج “براً”

2022/06/07 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة إنهاء استحضاراتها لتفويج الحجاج العراقيين براً.

وذكرت الهيئة، في بيان لها، اليوم، أن “الهيئة استنفرت كوادرها ووضعت الخطة الكفيلة لإنجاح عملية نقل الحجاج براً من المحافظات كافة الى الديار المقدسة، وهيأت جميع اللوازم الفنية واللوجستية لخدمة الحجاج”.

وأشارت الى “وضع اللافتات الدلالية والارشادية على طول طريق الحج البري، فيما أكدت جهوزية منفذ عرعر الحدودي لاستقبال الحجاج، بجميع بناياته التي تشمل اقسام (ختم الجوازات – دور الاستراحة – المصلى) وغيرها، من أجل ضمان راحة الحاج الكريم، وسهولة دخوله لأراضي المملكة العربية السعودية”.

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