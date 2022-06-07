2022/06/07 | 21:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cGWqaUh2_VY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | جلسة الفقرة الواحدة.. قانون الغذاء ينشد دعما طارئا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | جلسة الفقرة الواحدة.. قانون الغذاء ينشد دعما طارئا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).