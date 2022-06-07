قناصو الرد السريع يحصدون المرتبة الأولى ببطولة دولية

2022/06/07 | 21:27 - المصدر: السومرية نيوز

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حصد قناصو الرد السريع في وزارة الداخلية يحصدون المرتبة الأولى ببطولة دولية في الأردن.

وجاء في بيان، أن "قناصي فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة التابع الى قيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية حصدوا المرتبة الاولى لليوم الثالث على التوالي ببطولة المحارب الدولي الموسم ١٢ مرحلة القناص الماهر والضربة القاضية".

وأضاف البيان أن "البطولة اقيمت في المملكة الهاشمية الاردنية".

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