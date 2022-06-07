أميركا تتوقع نمو إنتاجها النفطي إلى 11.92 مليون برميل يوميا في 2022

2022/06/07 | 21:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام والطلب على المنتجات البترولية في الولايات المتحدة سيرتفعان كليهما في 2022 بينما ينمو الاقتصاد.

وأضافت الوكالة الحكومية أن إنتاج الخام سيزيد إلى 11.92 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 12.97 مليون برميل يوميا في 2023، من 11.19 مليون برميل يوميا في 2021 .

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.29 مليون برميل يوميا في 2019.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن استهلاك المنتجات البترولية وأنواع الوقود السائل الأخرى سيرتفع من 19.78 مليون برميل يوميا في 2019 إلى 20.23 مليون برميل يوميا في 2022 وإلى 20.73 مليون برميل يوميا في 2023.

ويقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 20.80 مليون برميل يوميا في 2005، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التي ترجع إلى عام 1973.

كما توقعت الإدارة أن إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيرتفعان كليهما في 2022، مضيفا أن إنتاج الغاز الجاف سيزيد إلى 96.50 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 101.57 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023 من مستوى قياسي بلغ 93.55 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.

وتوقعت أيضا أن استهلاك الغاز سيرتفع إلى 82.98 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 85.33 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 قبل أن يهبط إلى 85.15 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023.

يقارن ذلك مع مستوى قياسي بلغ 85.29 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أيضا أن صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 11.94 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022 وإلى 12.63 مليار قدم مكعبة يوميا في 2023، ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 9.76 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021.

وبحسب تقديرات الإدارة، فإن إنتاج الفحم الأميركي سيرتفع من 578 مليون طن في 2021 إلى 601 مليون طن في 2022 بينما تحرق شركات توليد الكهرباء المزيد من الفحم بسبب زيادة متوقعة في أسعار الغاز.



ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الفحم إلى 588 مليون طن في 2023.

وفي 2020، هبط إنتاج الفحم الأميركي إلى 535 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1965.

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