خبير الانتقالات رومانو: ريال مدريد ينهي صفقة تشواميني

2022/06/07 | 21:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، الخبير في انتقالات لاعبي كرة القدم، بأن ريال مدريد حسم صفقة الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب خط وسط نادي موناكو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتوجه ريال مدريد للتعاقد مع تشواميني، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، بعد فشل صفقة مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال فابريزيو رومانو، عبر حسابه على موقع "تويتر": "المفاوضات مع تشواميني وصلت للمرحلة الأخيرة بالأمس بين ريال مدريد وموناكو".

وأضاف خبير الانتقالات الشهير: "الآن، الاتفاق تم بشكل كامل بعد الاجتماع الأخير، وستكون الصفقة بقيمة 80 مليون يورو بجانب الإضافات، لتصل إلى 100 مليون يورو".

وواصل: "تشواميني كان يريد فقط الانتقال لريال مدريد، وتم الاتفاق معه على توقيع عقد حتى صيف 2027".

واختتم رومانو: سيقوم ريال مدريد وموناكو الآن بإعداد الأوراق الرسمية لصفقة تشواميني.



لم يتم التوقيع عليه بعد، ولكن تم الاتفاق بنسبة 100% بعد الاجتماع الأخير".

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