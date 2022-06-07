2022/06/07 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zbUqW6ZzxBg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقاتل كفيف يحاول تقبيل يد رئيس اركان الجيش بسبب الظلم الذي تعرض له | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقاتل كفيف يحاول تقبيل يد رئيس اركان الجيش بسبب الظلم الذي تعرض له | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).