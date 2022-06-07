مدير وكالة الطاقة الذرية لـCNN: تقييد إيران تعاونها

2022/06/07 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إنه إذا حدت إيران من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن ذلك "سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم" الوضع.

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